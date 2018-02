Belgische klimmer zit nacht vast op Spaanse bergtop 27 februari 2018

Een 24-jarige Belgische bergbeklimmer is na een koude nacht op een bergtop in de Spaanse Pyreneeën gered met een helikopter. Reddingswekers van de Guardia Civil vonden de jongeman zondagnacht op moeilijk begaanbaar terrein. De klimmer had zelf rond 21.15 uur alarm geslagen omdat hij de Tuca De Mont niet kon beklimmen. Het terrein was te steil en lag vol losliggende rotsen. Om 2.30 uur vond de Guardia Civil hem terug. De Belg was licht onderkoeld en had niet meer voldoende kracht om samen met de reddingswerkers af te dalen. Daarom zetten ze een bivak om de klimmer te beschermen tegen de koude en neerslag. Toen het licht genoeg was, kwam een helikopter het drietal ophalen.