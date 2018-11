Belgische ketens verliezen terrein aan buitenlandse webshops 19 november 2018

00u00 0

De Belgische winkelketens kunnen steeds minder opboksen tegen buitenlandse onlinewinkels. Zalando, Coolblue of Bol.com: Belgen spendeerden er vorig jaar 5,5 miljard euro. In 2012 was dat maar een half miljard. Het verlies aan omzet komt overeen met 30.000 verloren jobs, berekende sectorfederatie Comeos. Vooral de kledingwinkels en supermarkten zagen hun omzet dalen. Het fenomeen heeft volgens Comeos-topman Dominique Michel te maken met de onderontwikkelde e-commerce in ons land. "Nederlandse webshops eten ons de kaas van het brood. Jaren geleden al hebben ze volop .be- domeinnamen gekocht. Dat voelen we nu."