Belgische keert al na één dag vakantie in India naar huis na oplichting 22 februari 2019

00u00 0

Een Belgische toeriste die India wilde bezoeken, is na amper één dag in New Delhi al naar huis teruggekeerd. De vrouw werd onderweg van de luchthaven naar haar hotel door verschillende mannen lastiggevallen, schrijft ze in een brief aan de Belgische ambassade. Ze was op 6 december op pad met een riksja toen de chauffeur plots stopte bij twee mannen die zichzelf legitimeerden als agenten. "Ze vertelden dat de straat van mijn hotel was afgesloten door protestacties en dat mijn kamer geannuleerd was", aldus de toeriste, die een nieuw hotel kreeg toegewezen. Eenmaal daar sloot ze zichzelf op uit angst voor de mannen. "Uiteindelijk kon ik een kennis in België bereiken, die te weten kwam dat mijn kamer helemaal niet was geannuleerd. Ik was opgelicht en urenlang lastiggevallen door een groep mannen." Het hotel waar de vrouw oorspronkelijk had geboekt, stuurde iemand om haar op te halen. "Ik nam de volgende ochtend het eerste vliegtuig terug naar België", zegt ze. De politie startte een onderzoek na de klacht.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN