Belgische jongeren blijven illegaal downloaden 30 oktober 2019

Bijna één op de drie Belgische jongeren (31%) heeft afgelopen jaar bewust illegaal films, series, muziek of videospelletjes gedownload of gestreamd. Dat blijkt uit een onderzoek van EUIPO, het Europees bureau voor intellectuele eigendom, dat daarvoor iets meer dan 1.000 landgenoten tussen 15 en 24 jaar ondervroeg. Het Europees gemiddelde ligt een stuk lager, op 21%. Belangrijkste reden om piraterij te plegen is de prijs van legale 'content', zo geeft 64% van de Belgische overtreders aan. Maar ook de snelheid en toegankelijkheid van bepaalde inhoud spelen een rol. Van de 23.500 Europese jongeren die bevraagd werden, gaf iets meer dan de helft aan het voorafgaande jaar bewust niét illegaal gedownload of gestreamd te hebben. In 2016 ging het nog maar om 40%.

