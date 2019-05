Exclusief voor abonnees Belgische IS-vrouwen weg uit Syrisch kamp 25 mei 2019

Zes vrouwen van Belgische IS-strijders zijn recent uit het Koerdische kamp Al Hol ontsnapt via mensensmokkelaars. Dat zegt Heidi De Pauw van Child Focus. Het is nieuwssite Apache dat het nieuws brengt. Volgens Apache is het niet duidelijk waar de vrouwen heen trekken en of ze op weg zijn naar België.