Belgische inflatie op laagste peil in meer dan 4 jaar

29 november 2019

De prijzen van consumptiegoederen liggen in november slechts 0,39% hoger dan in november vorig jaar. De inflatie staat daarmee op het laagste peil in meer dan vier jaar. Vooral energieproducten zoals elektriciteit (-8,1%) en aardgas (-17,5%) zijn fors goedkoper geworden. Die lage inflatie zorgt in een aantal sectoren voor een negatieve indexering en (in theorie) dalende lonen. In december zijn twee sectoren getroffen: de arbeiders in de petroleumnijverheid en -handel, en de arbeiders en bedienden in de gas- en elektriciteitsbedrijven. Hun lonen kunnen héél licht zakken: met 0,0187%. Voor de petroleumnijverheid is het al de derde maand op rij dat de lonen er zakken.

