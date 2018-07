Belgische inflatie blijft boven 2% 31 juli 2018

Voor de vierde maand op rij is de inflatie boven de 2% uitgekomen. In juli werd het leven gemiddeld 2,17% duurder tegenover vorig jaar, vooral qua toerisme en energie. Hotelkamers (+18,9%), vliegtuigtickets (+17,6%), vakantiedorpen, campings (beide gemiddeld +5,6%) en verkeersbelasting (+2,6%) werden duurder. Ook voor stroom (+2,5%) en aardgas (+2,8%) stegen de prijzen. Fruit (-5,8%) en vlees (-0,6%) werden goedkoper, net als kleding (-0,7%) en citytrips (-1,4%). Het federaal Planbureau verwacht dat de spilindex volgende maand overschreden zal worden, zodat de sociale uitkeringen in september met 2% zullen stijgen. Een maand later volgen dan de ambtenarenweddes.