Belgische huizenprijzen stijgen minder snel dan Europese 12 april 2018

De Belgische huizenprijzen zijn vorig jaar minder snel gestegen dan het Europese gemiddelde. Dat leren nieuwe cijfers van statistiekbureau Eurostat. In de laatste drie maanden werd voor een woning in ons land gemiddeld 3,7% meer betaald dan een jaar voordien. Voor de hele eurozone bedroeg die stijging 4,2%. Koplopers waren Ierland (+11,8%), Portugal (+10,5%) en Slovenië (+10%). Ook in buurland Nederland ging het erg snel, met 8,5% duurdere huizen, maar dat is geen verrassing: tijdens de financiële crisis moesten onze noorderburen een vastgoedcrash incasseren, waarvan ze nu herstellen. Ondanks de matige groei hoeven de Belgen niet te klagen, want de voorbije vijftien jaar zijn de prijzen van onze woningen met 80% gestegen. Geen enkel EU-land doet beter.

