Belgische Greenpeace-activisten in Slovaakse cel 03 december 2018

Drie Belgische activisten van Greenpeace zitten al sinds vorige week donderdag in een cel in Slovakije. De drie, twee Vlamingen en een Waal, werden opgepakt nadat ze een schoorsteen van een steenkoolmijn in Nováky beklommen hadden om er een spandoek aan op te hangen. Ze voerden actie tegen de steenkoolindustrie. Afgelopen weekend besliste een Slovaakse rechter dat de drie nog minstens een maand in de cel moeten blijven. Ze riskeren bovendien een celstraf tot vijf jaar.

