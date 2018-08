Belgische gevangenissen minder vol 21 augustus 2018

00u00 0

10.065: zoveel gedetineerden telden de Belgische gevangenissen gisteren. Op 2 januari 2018 waren er dat 10.335. "Het is een weerkerend fenomeen dat het aantal gevangenen in de zomer daalt, omdat er minder rechtbankzittingen en dus veroordelingen zijn, maar de cijfers blijven dalen sinds 2016-2017", klinkt het op het kabinet van Justitieminister Koen Geens (CD&V). Naast het gewone elektronisch toezicht met enkelband (1.650) is de daling ook te danken aan het elektronisch toezicht bij voorlopige hechtenis. Alternatieve straffen worden bovendien sneller toegepast en er is ook de uitwijzingspolitiek onder staatssecretaris Theo Francken.