Exclusief voor abonnees Belgische gebruikers geven hun robotmaaier een naam 06 juni 2020

00u00 0

Tien procent van de Belgen heeft een robotgrasmaaier die door zijn tuin ronkt, zo blijkt uit een recente enquête van onderzoeksbureau iVox in opdracht van de Zweedse fabrikant Husqvarna. Tachtig procent daarvan zegt niet meer zonder het toestel te kunnen. Maar hier komt de koddigste conclusie uit dat onderzoek: een derde van de eigenaars van een robotmaaier geeft het ding een naam. Het wordt een beetje beschouwd als een huisdier, zeggen de enquêteurs: namen als Graston, Grassraptor, Herbie, Britney en Jaakie werden bijvoorbeeld genoemd in de studie. De belangrijkste voordelen die de gebruikers in dat nieuwe 'familielid' zien, zijn de tijdsbesparing (66 procent), de nauwkeurigheid (45 procent) of het feit dat ze geen grasafval achterlaten (40 procent). Ook dat het toestel minder geluidsoverlast maakt (34 procent) speelt mee als argument. Zestig procent vind robotmaaiers wel nog wat duur. (RM)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen