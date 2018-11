Belgische frauduleuze webshops sneller offline 27 november 2018

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) heeft de mogelijkheden uitgebreid om frauduleuze webshops in minder dan een dag te sluiten. Nu duurde dat vaak enkele weken. "Er is een protocol afgesloten tussen de FOD Economie en DNS Belgium, dat alle .be-domeinnamen beheert. Tot nu kon een frauduleuze site enkel snel offline gehaald worden als er een fout zat in de identificatiegegevens, zoals een onbestaand adres. Alle andere gevallen moesten via het parket en een omslachtige procedure, die minstens twee weken in beslag neemt. In die periode kunnen nog nieuwe slachtoffers vallen. Om dat te vermijden, kunnen vanaf 1 december alle frauduleuze .be-sites via de FOD Economie direct geblokkeerd en geschrapt worden." Dit jaar sloot de FOD Economie al 1.079 .be-namaaksites. (KSN)

HLN