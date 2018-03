Belgische F16-piloot vertelt voor het eerst over strijd tegen IS: "Als je bom inslaat, weet je: ik heb mensen gedood en levens gered" Sven Spoormakers

13 maart 2018

00u00 0 De Krant Nooit eerder sprak een Belgische F-16-piloot zo openlijk over zijn inzet in Operatie Desert Falcon tegen IS als Gadis. Zijn eerste vlucht vanuit Jordanië was meteen raak: hij moest IS-strijders in een bosje uitschakelen. En deed dat. "Ik heb daar levens gered, maar ook geëist. Dat is, helaas, waar oorlog om draait."

De Belgische inzet van F-16's in de strijd tegen Islamitische Staat in Syrië en Irak is afgelopen - de Nederlanders hebben het nu overgenomen. Maar sinds 1 juli 2016 voerden de zes Belgische F-16's er 605 missies uit, vanuit de luchtmachtbasis van Muwaffaq Salti in Jordanië - Snow City, in legerterminologie. De Belgische piloten dropten er 675 bommen tijdens 6.080 vluchturen. Hun efficiëntiecijfer volgens Defensie: 85%.

