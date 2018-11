Belgische F-16's onderscheppen Russische jets boven Baltische staten 30 november 2018

Belgische F-16-gevechtsvliegtuigen hebben woensdag enkele Russische Flanker-straaljagers onderschept die zonder vluchtplan boven de Baltische staten vlogen. Dat meldde de Belgische luchtcomponent op Twitter. Sinds september worden vier Belgische F-16's vanuit Litouwen ingezet om vier maanden lang het NAVO-luchtruim in de regio te beschermen. Het is al de achtste keer dat onze luchtmacht deelneemt aan die NAVO-'luchtpolitie'. Estland en de twee andere Baltische staten hebben immers geen eigen gevechtsvliegtuigen. Sinds hun toetreding tot de NAVO in 2004 staan andere lidstaten in voor de verdediging van hun luchtruim. (SPK)