Belgische F-16's onderscheppen 18 Russische jets 14 december 2018

00u00 0

Belgische F-16's hebben sinds begin september 18 Russische vliegtuigen onderschept boven Litouwen. Onze gevechtsvliegtuigen bewaken daar het luchtruim op vraag van de NAVO omdat de Baltische staten geen eigen F-16's hebben. Bijna alle onderschepte toestellen waren gevechtsvliegtuigen. De vier Belgische F-16's zijn sinds begin september ontplooid vanop de basis van Siauliai in Litouwen. "Het doel is om twee vliegtuigen te hebben die zeven dagen per week de klok rond in staat zijn om in minder dan een kwartier op te stijgen", zegt majoor Samuel Vanophem, bevelhebber van het Belgische detachement van zo'n 50 personen. (SRB)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN