Exclusief voor abonnees Belgische F-16's gaan opnieuw strijden tegen IS 27 juni 2020

Ons land stuurt vanaf oktober voor de derde keer vier F-16's naar het Midden-Oosten, op vraag van de internationale coalitie tegen terreurgroep IS. De straaljagers zouden er een jaar lang opereren, goed voor de inzet van zo'n 100 militairen. De plenaire Kamer zette donderdagavond laat het licht op groen voor de missie. De vier F-16's zullen vanaf oktober opereren vanaf een luchtmachtbasis in Jordanië en verkennings- en aanvalsopdrachten uitvoeren boven Syrië en Irak. Ons land komt zo tegemoet aan de hulpvraag van de Iraakse overheid én de vraag van de VS om een grotere inspanning te leveren in de strijd tegen IS. (CMG)