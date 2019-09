Exclusief voor abonnees Belgische F-16's beschermen Baltisch luchtruim 04 september 2019

Ons land heeft de leiding overgenomen van de NAVO-luchtpolitiemissie in het Baltische luchtruim. De Baltische landen zijn lid van de NAVO en de EU, maar hebben geen gevechtsvliegtuigen. Vier F-16's van de luchtcomponent en zowat vijftig militairen lossen een Hongaars contingent af. Tijdens de eerste twee maanden zullen militairen van Florennes de opdracht uitvoeren boven Litouwen, Estland en Letland. De twee maanden daarna neemt personeel van Kleine Brogel over. Tijdens de missie staan de F-16's dag en nacht klaar om in enkele minuten op te stijgen. Zulke 'scrambles' kunnen vaak voorkomen, in functie van de activiteit van de Russen in het luchtruim boven de Baltische Zee.

