Belgische ex-hoofdredacteur van Zwitsers blad beschuldigd van ongewenste intimiteiten: nochtans wou hij geen blote borsten in de krant Sander Vandenbroecke

00u00 0 RV De Krant Ook Zwitserland heeft zijn #metoo. Werner De Schepper, de ex-hoofdredacteur met Belgische nationaliteit die de blote borsten in boulevardblad 'Blick' verving door bijbelcitaten, heeft volgens de krant 'Tages-Anzeiger' jarenlang medewerksters ongewenst betast en gekust.

Volgens de 12 anonieme getuigen in het krantenartikel drong De Schepper hen geregeld in het nauw, verkocht hij seksistische praat, zat hij ongevraagd aan hun billen en borsten, en hij kuste hen zonder toestemming. Hij deed het in zijn kantoor, in de lift, op bedrijfsfeestjes. Zoals zo vaak, zwegen de slachtoffers jarenlang, uit schrik voor represailles en uit schaamte.

Het is in grote lijnen het verhaal van Pol Van Den Driessche, nu voltijds N-VA-politicus, maar ooit hoofdredacteur van 'Het Nieuwsblad'. In 2012 bracht het weekblad 'Humo' gelijkaardige getuigenissen over hem: grensoverschrijdend gedrag tegenover ondergeschikten. Van Den Driessche stapte toen even uit de actieve politiek.

Katholieke zondaar

"In feite ben ik een macho", zei Werner De Schepper 14 jaar geleden in een interview.

De auteur van het artikel voegde er toen aan toe dat de lezer aan die uitspraak niet moest twijfelen: "Gegarandeerd geen enkele van zijn medewerksters zal dit tegenspreken." In een recenter artikel, uit 2014, schetsten mannelijke collega's 'Scheppi', zoals ze hem noemen, als een "vrolijke, katholieke zondaar". In de wandelgangen van de Zwitserse media gonsde het al lang: de diepgelovige hoofdredacteur van 'Blick' hield zijn handen niet thuis.

Werner De Schepper werd geboren in 1965. Twee jaar eerder was zijn vader, een bakker met zwakke longen, uit het Gentse naar Zwitserland verhuisd voor de gezonde Alpenlucht. De zoon - die nog altijd de Belgische nationaliteit heeft - studeerde theologie en werd journalist. Toen hij in 2003 aan het hoofd van 'Blick' kwam - de grootste krant van het land - haalde hij meteen de dagelijkse foto van een vrouw met blote borsten van pagina drie. In de plaats kwam een citaat uit de Bijbel. Want religie, zo zei De Schepper, was in de media een nog veel groter taboe dan seks.

Sneeuwlandschappen

Bij 'Blick' bleef hij tot 2007, en na wat omzwervingen in de media werd hij in 2015 co-hoofdredacteur van het tijdschrift 'Schweizer Illustrierte'. Hij schreef er vooral over politiek. Dat belette hem niet om op Twitter vaak promo te voeren voor zijn 23 jaar jongere vriendin Irene Kälin, een parlementslid voor de groenen.

De uitgeverij waar De Schepper voor werkt, zegt geen stappen te kunnen ondernemen omdat het om anonieme getuigenissen gaat. De Schepper zelf heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen. Hij post op sociale media foto's van sneeuwlandschappen alsof er niks aan de hand is.