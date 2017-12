Belgische ex-hoofdredacteur van Zwitsers blad beschuldigd van ongewenste intimiteiten: nochtans wou hij geen blote borsten in de krant Sander Vandenbroecke

00u00 0 RV De Krant Ook Zwitserland heeft zijn #metoo. Werner De Schepper, de ex-hoofdredacteur met Belgische nationaliteit die de blote borsten in boulevardblad 'Blick' verving door bijbelcitaten, heeft volgens de krant 'Tages-Anzeiger' jarenlang medewerksters ongewenst betast en gekust.

Volgens de 12 anonieme getuigen in het krantenartikel drong De Schepper hen geregeld in het nauw, verkocht hij seksistische praat, zat hij ongevraagd aan hun billen en borsten, en hij kuste hen zonder toestemming. Hij deed het in zijn kantoor, in de lift, op bedrijfsfeestjes. Zoals zo vaak, zwegen de slachtoffers jarenlang, uit schrik voor represailles en uit schaamte.

Het is in grote lijnen het verhaal van Pol Van Den Driessche, nu voltijds N-VA-politicus, maar ooit hoofdredacteur van 'Het Nieuwsblad'. In 2012 bracht het weekblad 'Humo' gelijkaardige getuigenissen over hem: grensoverschrijdend gedrag tegenover ondergeschikten. Van Den Driessche stapte toen even uit de actieve politiek.

Katholieke zondaar

"In feite ben ik een macho", zei Werner De Schepper 14 jaar geleden in een interview.

