Belgische economie koelt meer af dan verwacht 31 mei 2018

De Belgische economie is in de eerste drie maanden van dit jaar met slechts 0,3% gegroeid ten opzichte van het vorige kwartaal. Daarmee komt de groei lager uit dan de flashraming die de Nationale Bank eerder uitstuurde, en waarbij werd uitgegaan van een groei van 0,4%. In vergelijking met een jaar geleden is onze economie met 1,5% gegroeid.

