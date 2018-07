Belgische duiker uit reddingsteam gegooid 10 juli 2018

Volgens Thaise media is de Belgische duiker Ben Reymenants uit het reddingsteam gezet. Dat zou gebeurd zijn omdat hij beelden uit de grot aan de pers heeft doorgespeeld. Zelf ontkent hij dat echter. "Het is een roddel die al werd tegengesproken door de gouverneur", zo liet Reymenants op Twitter verstaan. "Ik heb al mijn beeldmateriaal aan de autoriteiten gegeven, zoals ons was gevraagd." Dat hij ondertussen niet meer deelneemt aan de reddingsoperatie en is teruggekeerd naar Phuket, waar hij zijn eigen duikschool runt, heeft volgens Reymenants te maken met medische redenen en een defect aan zijn materiaal. (GVV)

