Belgische duiker sterft in Duits meer 30 september 2019

In een meer in de Noord-Duitse gemeente Hemmoor is afgelopen weekend een Belgische duiker om het leven gekomen. De 39-jarige man raakte zaterdagnamiddag op een diepte van 7 à 10 meter in de problemen in de Kreidesee, een voormalige mijn die nu erg populair is bij duikers. De twee mannen met wie hij eropuit getrokken was, hielpen hem zo snel mogelijk naar het wateroppervlak. De hulpdiensten konden slechts zijn overlijden vaststellen. De politie onderzoekt de zaak. (CMG)