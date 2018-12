Belgische drugsbaron vermoord teruggevonden in Nederland 10 december 2018

De man die donderdag vermoord werd teruggevonden op een afgelegen plek in het Nederlandse Kloosterzande, is geïdentificeerd als de 41-jarige Raouf B.A. uit Temse. Hij stond terecht als één van de kopstukken van een internationale drugsbende die cocaïne smokkelde van Zuid-Amerika naar Antwerpen. Zijn lichaam werd gevonden nadat de hulpdiensten werden gealarmeerd voor een autobrand. B.A. werd in 2014 opgepakt na een twee jaar durend onderzoek waarbij undercoveragenten infiltreerden in de vriendenkring van de kopstukken van de bende. Toen werden een halve ton cocaïne, 620.000 euro cash en vijf vuurwapens in beslag genomen. De bende onderhield nauwe banden met de Antwerpse Hells Angels. In 2015 werden de verdachten vrijgelaten in afwachting van hun proces. Het motief voor de moord is niet bekend, maar alles wijst op een bijzonder professionele liquidatie. (PKM)

