Belgische doodrijdster heeft Senegalese cel verlaten 04 augustus 2018

00u00 0

Na vijftien dagen in een Senegalese cel is de Belgische Huguette Elsocht (50) terug thuis, in haar villa in Cap Skirring. Gisteren legde ze Alice, haar adoptiedochtertje van 10, uit dat ze werd opgesloten omdat ze een fietsende jongen had aangereden met haar terreinwagen. De tiener overleed dezelfde dag nog aan zijn verwondingen. "Ik wilde niet dat ze dingen zou horen van anderen", getuigt 'Madame Huguette', die jaren geleden in het West-Afrikaanse land neerstreek met een gefortuneerde Brusselse zakenman, van wie ze nu aan het scheiden is. "In de gevangenis zat ik tussen kindermoordenaressen, drugsdealers en prostituees, maar iedereen was vriendelijk tegen me. Al zou ik hen nu ook niet meteen uitnodigen om een koffie te gaan drinken op de Place de Brouckère in Brussel." (BJM)

