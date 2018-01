Belgische dakloze krijgt uitvaart in Vaticaan 00u00 0

Een Belgische dakloze heeft een uitvaart gekregen in het Vaticaan. Het gaat om de 65-jarige Cesar Willy De Vroe, geboren in Brussel en op 4 januari overleden in Rome. Volgens Kerknet leefde hij jarenlang in "rauwe omstandigheden op straat". 19 jaar geleden werd hij opgevangen door de Italiaanse priester Daniele Bisato. Sinds september vorig jaar verbleef hij bij de Missionarissen van Naastenliefde in Rome. "De Vroe noemde zichzelf wel eens 'de zwerver van God' omdat hij alles had verloren wat hij ooit had: zijn familie, zijn hele bezit en zijn gezondheid", stelt Kerknet. Hij werd begraven op het Camposanto dei Teutonici e dei Fiamminghi, de traditionele begraafplaats voor Vlaamse, Duitse en Nederlandse pelgrims binnen de muren van het Vaticaan. De Vroe had vier broers en zussen, maar geen van hen had nog contact met hem.

