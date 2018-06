Belgische coaches doen het goed 05 juni 2018

Met Elise Mertens verliet de laatste Belgische speelster gisteren Roland Garros, maar met Wim Fissette en Philippe Dehaes hebben we nog twee landgenoten die het zeer goed doen in het damestoernooi. Dehaes zag zijn pupil Daria Kasatkina (WTA 14) de zondagavond bij 7-6, 3-3 stilgelegde wedstrijd gisteren op een drafje, drie games op rij, binnenhalen tegen Caroline Wozniacki (WTA 2). Met wel een logistiek probleempje tot gevolg. "We hadden een huis gehuurd, maar dat is vandaag afgelopen en dus moeten we naar een hotel verhuizen. Ik zit in het midden van de tweede week, dus mij hoor je niet klagen", lachte Kasatkina, die nu Sloane Stephens (WTA 10) treft. Fissette was dan weer bijzonder trots op de prestatie van Angelique Kerber (WTA 12). De 28-jarige Duitse is geen gravelliefhebster en geraakte de voorbije twee jaar in Parijs niet voorbij de eerste ronde, maar staat nu wel mooi in de kwartfinale na een eenvoudige 6-2, 6-3-zege op Caroline Garcia (WTA 7). Kerber treft nu Simona Halep. (FDW)

