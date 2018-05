Belgische coach "Kasatkina kan toernooi winnen" (als ze voorbij Flipkens raakt) 30 mei 2018

Met Daria Kasatkina (WTA 14) heeft Waals-Brabander Philippe Dehaes een goudklompje in huis. Sinds vorige winter werkt de Belgische coach met de 21-jarige Russin en de vooruitgang is opzienbarend. Na onder andere een finale in Dubai en winst in Indian Wells ging 'Dasha' van plaats 24 naar 14, vandaag is ze één van de outsiders voor de titel op Roland Garros. "Ze kan hier winnen, maar misschien nog niet dit jaar", zei Dehaes. "Het is nog maar haar derde keer hier in Parijs, hè. Maar ze heeft de capaciteiten, ja." Dan moet ze in de tweede ronde natuurlijk wel voorbij Kirsten Flipkens (WTA 65) geraken. "Daria is de absolute favoriete voor die wedstrijd", wist haar coach, die in het verleden ook Malisse en Vliegen begeleidde. "Ik ben blij dat Kirsten het goed gedaan heeft in Nürnberg en hier moe is aangekomen. Daar gaat Daria op moeten inspelen. Maar ze zal wel alert moeten zijn." Dat blijkt nog wel eens een probleem bij de jonge belofte. "Ze is nog maar 21, hè", glimlachte Dehaes. "Zo eet ze bijvoorbeeld graag, dat is een passie, en daar moet ze soms mee oppassen. Maar ze werkt ook aan haar mentaliteit, samen met een Russische psycholoog die haar via telefoon of Skype onder hypnose brengt. Daar zal ze zeker mee verbeteren." (FDW)

