Belgische clubs zien deze week 107 internationals vertrekken 04 september 2018

Het wordt rustig op training...

Met maar liefst 107 zijn ze. De internationals in onze competitie die hun clubs in deze interlandbreak voor een tiental dagen verlaten. Hofleverancier van de landenteams is Racing Genk, dat maar liefst 16 spelers met interlandverplichtingen uitzwaait. Van de 107 vertrekkende spelers komt meer dan de helft uit voor een G5-club. In het spoor van Genk volgt Standard (12 internationals). Club Brugge en Anderlecht moeten dan weer een volledig elftal missen, terwijl AA Gent negen jongens tijdelijk ziet vertrekken. KV Kortrijk is het minst geteisterd. Glen De Boeck hoeft enkel de Tunesiër Azouni te missen op training. (TTV)

