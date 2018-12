Belgische chocoladesector belooft 100% duurzaamheid tegen 2025 06 december 2018

Een leefbaar inkomen voor lokale cacaoproducenten en 100% duurzaam geproduceerde chocolade tegen 2025. Dat is de belofte die tientallen bedrijven, ngo's, middenveldorganisaties, overheidsvertegenwoordigers en onderzoeksinstellingen maakten door het charter 'Beyond Chocolate' te ondertekenen, onder toeziend oog van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld). Het partnerschap omvat onder meer engagementen om kinderarbeid aan te pakken, ontbossing tegen te gaan en een volwaardig inkomen te voorzien voor cacaoproducenten. Ook investeert de sector tot 2025 jaarlijks 35 miljoen euro om alle in België geproduceerde chocolade te laten voldoen aan standaarden rond duurzaamheid, of ze te laten maken met cacaoproducten uit de bedrijfseigen duurzaamheidsprogramma's. (ND)

