Belgische chirurgen verwijderen stukje luchtpijp met robot

15 juni 2019

In het UZ Gent hebben twee chirurgen een stukje luchtpijp verwijderd met behulp van een robot: een primeur in België en vermoedelijk zelfs wereldwijd. Een tumor weghalen op die plek is normaal een zware ingreep, maar de robot herleidt die tot een kijkoperatie waarvan de patiënt sneller herstelt. Het waren Frank Vermassen en Liesbeth Desender die de werkarmen samen met een multidisciplinair team aanstuurden. "De robot laat ons toe om de luchtpijp tot op de millimeter nauwkeurig vrij te maken. We hebben het stukje luchtpijp vlot via enkele incisies in de zijkant van de borstkas kunnen verwijderen", zegt Desender. Het UZ Gent voerde eerder al robotgestuurde ingrepen uit aan onder andere de nieren, blaas, prostaat, lymfeklieren, urineleider, lever en baarmoeder. (SPK)

