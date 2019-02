Belgische chef-kok wint prestigieuze wedstrijd in Italië 20 februari 2019

Chef Sam van Houcke, zijn manager Simon Caboor en coach Jo Nelissen hebben maandagavond in het Italiaanse Rimini de finale van de European Global Chefs Challenge gewonnen. Dat meldt Horeca Vlaanderen. Dankzij die overwinning verovert het Belgische team een plaatsje in de wereldfinale van deze internationale culinaire wedstrijd, georganiseerd door de World Association of Chefs Societies. Die zal in 2020 in het Russische Sint-Petersburg plaatsvinden. Tijdens de wedstrijd kregen hij en zijn team drie uur tijd om een driegangenmenu voor zes personen te bereiden, met enkele opgelegde ingrediënten. Sam van Houcke opent over twee weken de deuren van zijn Gentse zaak 'Maste'. Daarvoor was hij zaakvoerder van 'Onder de Toren' in Nevele. In 2013 werd Van Houcke uitgeroepen tot beste kok van België.

