Belgische butlerschool gaat ook Luxemburgers en Italianen trainen

De Belgische School for Butlers and Hospitality breidt uit: op 22 januari opent een vestiging in Luxemburg, begin september is Italië aan de beurt. Volgens oprichter en directeur Vincent Vermeulen is de vraag naar "getrainde housekeepers" groot in Luxemburg. "Meer dan 18.000 gezinnen hebben er personeel in dienst om hen bij te staan in het huishouden." Daarom zal er specifieke aandacht zijn voor traditionele poetstechnieken en het perfect onderhouden van servies. In Italië opent de school een vestiging in Toscane. "Daar gaan we vier weken trainen met uitstappen naar onder andere gerenommeerde wijnhuizen en verschillende luxezaken in Rome", zegt Vermeulen.

