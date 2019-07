Exclusief voor abonnees Belgische Boeings 737 MAX tot eind dit jaar aan de grond 01 juli 2019

De Boeing 737 MAX-toestellen moeten in ons land nog zeker tot eind dit jaar aan de grond blijven. Dat meldt luchtverkeersleider skeyes. Enkel niet-commerciële transfervluchten zijn toegestaan, bijvoorbeeld om een toestel naar een atelier te brengen. In België heeft TUI fly vier MAX-vliegtuigen in de vloot. "Eerst was half juli vooropgesteld, maar het was al snel duidelijk dat dat niet zou lukken. We hebben dus meteen voor vervangtoestellen gezorgd",

zegt woordvoerder Piet Demeyere. "In de winter kunnen we het zonder de vier 737 MAX-toestellen doen." De vliegtuigen staan sinds maart wereldwijd aan de grond na twee dodelijke ongelukken in een half jaar tijd, in Indonesië en Ethiopië.

