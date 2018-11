Belgische beloften kennen vandaag EK-tegenstanders 23 november 2018

Hoogdag voor de Belgische U21. Om 18 uur vindt in Bologna de loting voor het EK van volgend jaar plaats. De twaalf gekwalificeerde landen worden daar in drie poules van vier onderverdeeld. De jonge Duivels mogen zich alvast opmaken voor twee pittige tegenstanders, want België is geen reekshoofd. Gastland Italië, Duitsland en Engeland verdwijnen in pot 1. Ook Spanje, Denemarken en Frankrijk zijn beschermd in pot 2. Servië, Kroatië, Oostenrijk, Polen of Roemenië wordt de laatste tegenstander voor de U21. Het is onzeker of Johan Walem straks zelf aanwezig zal zijn bij de loting, want de bondscoach was de voorbije dagen ziek. De Belgische voetbalbond stuurt wel twee andere vertegenwoordigers. Het EK vindt volgende zomer plaats van 16 tot 30 juni. De groepswinnaars en beste runner-up kwalificeren zich voor de halve finales én de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. (VDVJ)

