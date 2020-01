Exclusief voor abonnees Belgische beleggingsfondsen op recordhoogte 18 januari 2020

00u00 0

De Belgische beleggingsfondsen hebben in het derde kwartaal van vorig jaar opnieuw de kaap van 200 miljard euro gerond: met 201,9 miljard euro werd zelfs een nieuw record bereikt. Dat blijkt uit statistieken van sectorfederatie Beama. Tijdens het derde kwartaal kwam er 3,1 miljard euro, of 1,6% bij. In het derde kwartaal van 2018 hadden de fondsen al eens de 200 miljard euro net bereikt. Maar daarna volgde een terugval. Vooral aandelenfondsen groeiden aan, terwijl fondsen in vastrentende effecten, zoals obligaties, evenredig met 2,7% daalden. Ook de pensioen-spaarfondsen bereikten een nieuw record: 20,4 miljard euro. Belgische gezinnen hebben in het derde kwartaal van 2019 slechts 12,3% van hun inkomen gespaard, tegenover 13,1% in het tweede kwartaal. Ze gaven immers 0,6% meer uit, terwijl ze 0,3% minder ontvingen.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis