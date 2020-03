Exclusief voor abonnees Belgische baron licht 200 beleggers op voor 61 miljoen 06 maart 2020

Een mooiprater die schermde met zijn titel van baron heeft 200 vermogende beleggers samen 61 miljoen euro lichter gemaakt. De nu 71-jarige B.V. uit Luik beloofde hen rendementen tot 50% op hun investeringen, die wel minstens een half miljoen euro moesten bedragen. In het begin betaalde hij de 'winsten' ook echt uit. Alleen wisten de gedupeerden niet dat hij daarvoor gewoon hun startkapitaal aansprak. En na verloop van tijd gingen de gerustgestelde investeerders akkoord om de sommen telkens meteen te laten herbeleggen. In realiteit leidden de baron en zijn handlangers een liederlijk leven met de centen van hun slachtoffers. Ze trakteerden zichzelf op dure wagens, prostituees en zelfs een optreden van Bon Jovi. De adellijke man - die intussen invalide is, na een hersenbloeding - riskeert een celstraf van zes jaar. (VCT)

