Belgische automobilist zwaarst belaste van Europa

Nergens in Europa wordt de automobilist zwaarder belast dan bij ons. De belastingen op voertuigen hebben de staatskas vorig jaar 20,7 miljard euro opgeleverd, ofwel 2.666 euro per voertuig - een recordbedrag. Dat blijkt uit cijfers van automobielfederatie Febiac. Het fabelachtige bedrag - vorig jaar was het nog 1,1 miljard euro minder, en in 2014 zelfs nog ruim 3,5 miljard minder - bestaat vooral uit accijnzen op brandstof. Die brachten 6,1 miljard op. De reden volgens Febiac? Het feit dat we veel dieselwagens hebben ingeruild voor benzinewagens, die meer verbruiken. Dat betekent meer tankbeurten en dus meer accijnsinkomsten. Daarbij komt nog 2,6 miljard aan btw op brandstof. Dikken het bedrag nog aan: onder andere 1,7 miljard aan verkeersbelasting, 1,5 miljard btw op nieuwe voertuigen, 1,1 miljard btw op herstellingen en onderhoud, en nog eens 4,5 miljard btw op onderdelen en accessoires.

