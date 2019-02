Belgische atleten met nieuwe outfits naar EK in Glasgow 28 februari 2019

De Belgische atleten voor het EK indoor in Glasgow stapten gisteren op het vliegtuig richting Schotland. Van een echt serene sfeer was geen sprake. De heisa over de door de atleten verworpen gedragscode met torenhoge boetes die de Belgische atletiekbond (KBAB) wou opleggen, zinderde nog iets te veel na. De bond stelt intussen een nieuwe conventie op. Op de luchthaven kregen de atleten ook nieuwe officiële outfits uitgedeeld die ze in hun koffers mochten proppen. "De code gaf ons extra stress, maar nu kijken we weer vooruit", stelde Hanne Claes, die met de Belgische 4x400m-ploeg op een medaille in Glasgow mikt. (BF)

