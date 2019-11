Exclusief voor abonnees Belgische ambassade helpt opgepakte studente in Nicaragua 18 november 2019

De Belgisch-Nicaraguaanse geneeskundestudente Amaya Coppens (25, foto), die vrijdag werd opgepakt in Nicaragua, zal "via bevoorrechte diplomatieke contacten" steun krijgen van de Belgische ambassade in Panama. Dat meldt Buitenlandse Zaken. Coppens is één van de prominente figuren in het protest tegen president Daniel Ortega en zat om die reden al eens negen maanden in de gevangenis in Nicaragua. Vrijdag werd ze met een tiental anderen opnieuw opgepakt. Volgens oppositiebeweging Unab gebeurde dat toen ze water wilde brengen naar een kerk waar familieleden van politieke gevangenen in hongerstaking waren gegaan.

