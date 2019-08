Exclusief voor abonnees Belgische (53) overlijdt na bootongeval in Rotterdam 20 augustus 2019

Bij een bootongeval op de Nieuwe Maas in Rotterdam is afgelopen vrijdag de 53-jarige Heidi Swinnen uit Bonheiden om het leven gekomen. De vrouw zat samen met elf anderen, onder wie ook haar man, in een boot toen die werd aangevaren door een RIB, een soort speedboot. Twee andere inzittenden konden nog net op tijd wegspringen en belandden in het water. "Heidi was een fantastische zus", vertelt haar broer Kurt. "Het verlies valt ons enorm zwaar." In Nederland is de politie intussen gestart met een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval. "Ook wij stellen ons nog heel wat vragen. Waarom worden er zulke boten en zulke snelheden toegelaten?" Bij het ongeval liepen nog negen andere mensen verwondingen op. Onder hen ook Heidi's man en de schipper van de plezierboot. (TVDZM)

