Exclusief voor abonnees Belgisch zitje in Europese Investeringsbank al 20 maanden leeg 13 augustus 2019

België slaagt er nu al 20 maanden niet in om een vicevoorzitter te benoemen bij de Europese Investeringsbank (EIB), en het ziet er niet naar uit dat ons land die plaats snel zal invullen. De EIB moet er nochtans over waken dat Oosterweel zijn beloofde miljard krijgt. Begin 2018 liep het mandaat van de Nederlander Pim Van Ballekom af. Er was afgesproken dat de stoel naar België zou gaan, maar de aanstelling raakte verstrikt in een benoemingscarrousel met daarin onder meer ook de benoeming van drie bestuurders bij bpost en een nieuwe vicegouverneur bij de Nationale Bank. (LVB)