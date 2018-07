Belgisch voetbal wil gokkantoren niet loslaten 11 juli 2018

00u00 0

De Pro League en de voetbalbond organiseerden gisteren een seminarie voor integriteit. Dat ging over matchfixing en sportweddenschappen. De boodschap van Pierre François, CEO van de Pro League: "We willen strijden tegen elke vorm van vervalsing. Maar niét tegen gokoperatoren of sportweddenschappen." De reden is duidelijk: de gokoperatoren zijn belangrijke geldschieters. Niet alleen van de clubs, ook van de federaties. Unibet sponsort de Pro League, Betway de Beker van België. "We moeten een evenwicht vinden. Als we plots alle samenwerking opschorten, zullen er nieuwe problemen komen."

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN