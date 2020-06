Exclusief voor abonnees Belgisch vliegtuigje crasht in Frankrijk: twee doden 20 juni 2020

Een ULM-vliegtuig met twee zitplaatsen dat gistervoormiddag was opgestegen op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem, is neergestort op een heuvel bij het Franse Dieppe, in Normandië. Daarbij zijn Johan Janda (73), een ervaren instructeur uit het Oost-Vlaamse Serskamp, en Sandina Broodcooren (33), een jonge pilote uit Geraardsbergen, omgekomen.