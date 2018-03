Belgisch vastgoed ruim drie keer meer waard dan hele economie 21 maart 2018

00u00 0

Een opvallende vaststelling van de Nationale Bank: het vastgoed in ons land, dat in handen is van particulieren, is ruim drie keer zoveel waard als alle goederen en diensten die onze economie produceert, samengeteld.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN