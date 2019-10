Exclusief voor abonnees Belgisch vaccin bestrijdt volgende maand ebola in Congo en Rwanda 14 oktober 2019

Een ebolavaccin dat in ons land geproduceerd is door Janssen Pharmaceutica, wordt vanaf volgende maand toegediend in drie provincies in het oosten van Congo. Janssen stelt in eerste instantie 500.000 vaccins ter beschikking van de Democratische Republiek Congo en 200.000 van Rwanda.