Belgisch-Turkse rapper 'BizzyBlaza' vecht mee met Erdogan in Syrië 14 oktober 2019

Bij de soldaten van het Turkse leger zit ook een rapper die de dubbele Turks-Belgische nationaliteit heeft. 'BizzyBlaza' (foto) is opgeroepen om zijn legerdienst te gaan doen en postte op zijn sociale media beelden van zichzelf in legeruniform. "Aangezien ik word ingezet om te gaan strijden aan de Syrische grens, is er een kans dat ik niet meer terugkom", schrijft hij. Wanneer de rapper juist richting Turkije vertrokken zou zijn, is niet bekend.

