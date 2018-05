Belgisch toptalent Bratanovic in het vizier van Barcelona 09 mei 2018

00u00 0

BASKETBAL

Trekt Haris Bratanovic deze zomer naar Barcelona? Spaanse media melden dat de Catalaanse basketbalclub interesse zou hebben in het Belgisch toptalent. Bratanovic is 16 jaar en 2m09 groot, heeft goede baskethanden, een sterk lichaam en spelinzicht. Dit seizoen werkte hij af bij Gent. Eerder toonde ook Real Madrid al interesse. In februari nam bondscoach Casteels de jonge belofte met Bosnische roots op in de preselectie van de Belgian Lions.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN