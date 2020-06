Exclusief voor abonnees Belgisch restaurant rekent nu op locals: "Patatas bravas op het menu" 08 juni 2020

00u00 0

Ze hadden één van de beste restaurants in Barcelona, maar als onze landgenoten Michel Hoeckx (64) en Filip Van den Bossche (53) straks weer de deuren van 'Belchica' openen, zullen er behalve Belgische klassiekers als stoofvlees en vol-au-vent ook patatas bravas op het menu staan. "We verwachten weinig tot geen toeristen, dus moeten we de lokale bevolking lokken", vertellen ze. "Maar de meesten hebben echt geen geld om op restaurant te gaan."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen