Belgisch record voor Dumont en hendrickx op BK

Zwemmen

Op het BK klein bad in Gent heeft Valentine Dumont het Belgisch record op de 400m crawl op 4:04.55 gebracht; meteen ook goed voor de limiet (4:05.34) voor het EK dat van 3 tot 8 december in Glasgow wordt betwist. Het vorige, 4:08.24, dateerde van 2001 en stond op naam van Sofie Goffin. Ook Lander Hendrickx verbeterde een Belgisch record: 1:53.75 op de 200m rugslag en was zo 98 honderdsten sneller dan Emmanuel Vanluchene in 2013. Hendrickx bleef met een chrono van 3:43.33 op de 400m vrije slag ook 9 honderdsten onder de limiet voor Glasgow. Het derde BR was voor BRABO met Dries Vangoetsenhoven, Niels Callewaert, Seba Demeulemeester en Pieter Timmers, die op de 4x50m wisselslag 1:38.86 op de tabellen zetten en zo 85 honderdsten beter deden dan GOLD op het BK 2012. De 18-jarige Florine Gaspard zwom op de 100 m schoolslag met een tijd van 1:05.97 de limiet voor het EK (1:06.17). net als Louis Croenen op de 200 m vlinderslag. Hij bleef met 1:53.83 liefst 1,21 seconden onder de grenstijd. (LWK)

