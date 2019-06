Exclusief voor abonnees Belgisch politieteam naar Australië om te helpen zoeken naar Théo 27 juni 2019

Drie Belgische agenten vertrekken vandaag of begin volgende week naar Australië om er de politie van Byron Bay bij te staan in hun zoektocht naar Théo Hayez. De 18-jarige student uit Overijse is er al bijna een maand vermist. De Belgische politie staat al de hele tijd in nauw contact met hun collega's in Australië. "Maar het is natuurlijk beter om die ondersteuning ook ter plaatse te bieden", zegt Sarah Frederickx van de federale politie. "Drie agenten trekken daarom op eigen initiatief naar daar. Het gaat om twee agenten van de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde en een lid van de cel vermiste personen. We hopen zo een doorbraak te kunnen forceren. Voorlopig wordt uitgegaan van een missie van een tiental dagen."

